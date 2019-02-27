Halka 7. son bölümü bu akşam izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Halka 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Halka'nın son bölümünde, Cengiz’i bir süredir kontrol eden Hümeyra ve dolayısı ile Kaan tehlikeye giriyor.

HALKA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin ekranlara gelen 7. bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Halka 8. bölüm fragmanında ortalık birbirine giriyor.



HALKA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çağatay, babasının yerinde bir başkası olduğunu anlamıştır. Cengiz’i bir süredir kontrol eden Hümeyra ve dolayısı ile Kaan tehlikededirler. Cihangir ise öncelikle İrem’i güvenli bir yere göndermeye uğraşmaktadır. Kaan hakkında kararlar verildiğinden, hayatının tehlikede olduğundan haberi yoktur. Hümeyra, Kaan’ı korumak ve kendisini kurtarmak için hayatının oyununu oynamak zorundadır. Kimse güvende değildir.