Haluk Levent 80 bin takipçi kaybetti: Ne yaptım size?

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sahte hesapların silinmesiyle bir anda yaklaşık 80 bin takipçi kaybeden ünlü şarkıcı, bu duruma esprili bir şekilde sitemde bulundu.

"NE YAPTIM SİZE?"

Levent, "Tam hatırlamıyorum 6 milyon 200 bin civarı takipçim vardı... 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bir anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" mesajını yazdı.