'En ağır cezayı almasını sağlayacağız'



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.

HALUK LEVENT GENÇ KIZA ULAŞTI

Sanatçı Haluk Levent AHBAP adlı derneği üzerinden babasından şiddet gören Tuğba A.’ya da ulaştı. Levent bu konuyla ilgili olarak şu tweetleri attı;

“Kızımıza ulaştık… Maalesef baba tarafından Tuğba'ya daha kötü davranışlar söz konusu… Sevgili Avukat Turgay Özcan her türlü hukuki durumlarla ilgilenecektir. Kızımızın sağlık ve geçinme-barınma sorunlarını çözeceğiz. Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin! Yine beni ‘kahraman’ ilan etmişsiniz. Tuğba kızımız konusunda pek bir şey yapmadım. Sadece aracı oldum. İki arkadaşım bundan sonra onların yaşamlarını kolaylaştırıp ellerinden geleni yapacaklar. Ayrıca Baba'nın ağır ceza alması için uğraşacağız. Asıl kahraman bu hayırseverler. Tuğba kızımız için “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nerede? “ twitleri görüyorum. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Biz Tuğba kızımızla görüştüğümüz esnada onlar da her türlü destek vereceklerini iletmişler. Bilginize…”

— Haluk Levent (@haluklevent) October 8, 2019