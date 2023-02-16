Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.