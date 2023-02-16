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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu

Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birlikte depremzedeler için seferber oldu. Yardım çalışmalarını sürdüren Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğe isim verdi

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  • Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu - Deprem haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
  • Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu - Deprem haberleri

    Depremin ilk gününden beri kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile depremzedeler için çalışan Haluk Levent, enkazdan çıkarılan 10 günlük bir bebeğe isim verdi.
  • Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu - Deprem haberleri

    "ADINI SEN KOY' DEDİLER"

    Bebekle çekilen fotoğrafını yayınlayan Haluk Levent, "10 günlük bebek... Enkazdan çıkarıldılar. AHBAP Çadırkenti'nde yanımızda kalıyorlar. 'Ağabey daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum" dedi. 
  • Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu - Deprem haberleri

    "SAĞLIKLI, NEŞE DOLU BİR ÖMRÜN OLSUN"

    Mavi adında bir yeğeni bulunan Hande Erçel de Haluk Levent'in paylaşımına "Uzun, sağlıklı, neşe dolu bir ömrün olsun Mavi" yorumunu yaptı.
  • Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu - Deprem haberleri

    KAZA GEÇİRMİŞTİ

    Öte yandan Haluk Levent, dün Kahramanmaraş'taki depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken trafik kazası geçirmişti. 
  • Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin adını koydu - Deprem haberleri

    "KAFAMI 2 KEZ TAVANA ÇARPTIM"

    Kaza sonrası tedavi altına alınan Haluk Levent, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" demişti.

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