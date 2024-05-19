Haluk Levent: Eurovision, nihai hedefinden saptı

Basın mensuplarının, “Artık arabesk ve rock, Türkiye’de pek dinlenmiyor. Rap daha ön planda. Bunun nedeni nedir sizce?” sorusuna Levent; “Rap, şu an dünyanın popüler müziği. Tattır bu... Belki bizim müzik alanımız daha az dinlenecek. Bu hayatın dengesidir. Biz kendi içimizde daha da fazla dinlenebilmesi için mücadele etmeliyiz” şeklinde cevap verdi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın tekrar gündeme gelmesi ve bu yıl birinci olan adayın kıyafetinin tartışma konusu olmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Haluk Levent, bu konuda şunları söyledi; “Eurovision, bizim nostaljimiz. Dünya artık şarkıların yarıştırıldığı bir yer olmamalı. Halk ve jüri seçiyor ama Semiha Yankı’nın ‘Seninle Bir Dakika’ şarkısı, bence dünyanın en güzel şarkısı ama birinci olamadı. Eurovision, nihai hedefinden saptı. Komşu komşuya oy veriyor. Benim düşüncem yarışmaya girmektense şarkımızı dünyaya tanıtmaktır. Eurovision en zirve değildir.”

* 'Seninle Bir Dakika'; 3 paunla 19'uncu sırada yer almıştı.