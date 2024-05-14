Haluk Levent, Hatay'dan duyurdu: 21 okul daha yetiştirmeye çalışıyoruz
Haluk Levent, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat 2023'teki depremlerde mağdur olan vatandaşlarımız için yadım başkanı olduğu Abbap Derneği ile çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Arsuz ilçesine giden şarkıcı, "Eylül ayında başlayacak eğitim - öğretim dönemine 21 okul daha yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi
Ahbap Derneği'nin başkanı şarkıcı Haluk Levent, deprem bölgesi için hayata geçirecekleri projelerin bilgisini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürüdüyor.
"HER ŞEY SAPASAĞLAM"
Bu kez Hatay'ın Arsuz ilçesine giden Haluk Levent, "2 gündür yağan yağmur sonrası inşaatı süren okullarımızı kontrol ettik. Çok şükür her şey sapasağlam" dedi.
"21 OKUL DAHA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Haluk Levent, ardından "Eylül ayında başlayacak eğitim - öğretim dönemine 21 okul daha yetiştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Hatay Valiliği ile bir toplantı gerçekleştiren Haluk Levent, "Hatay’da gençlerin sosyal, kültürel faaliyetler ile çok daha fazla ilgilenmesi ve aralarındaki dayanışmanın güçlenmesi için bir gençlik merkezi düşünmüştük. Ve Ahbap Derneği ile Hatay Valiliği arasında Gençlik Merkezi Yapım Protokolü'nü az önce imzalandık" açıklamasında bulundu.