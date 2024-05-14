Haluk Levent, Hatay'dan duyurdu: 21 okul daha yetiştirmeye çalışıyoruz

Ayrıca Hatay Valiliği ile bir toplantı gerçekleştiren Haluk Levent, "Hatay’da gençlerin sosyal, kültürel faaliyetler ile çok daha fazla ilgilenmesi ve aralarındaki dayanışmanın güçlenmesi için bir gençlik merkezi düşünmüştük. Ve Ahbap Derneği ile Hatay Valiliği arasında Gençlik Merkezi Yapım Protokolü'nü az önce imzalandık" açıklamasında bulundu.