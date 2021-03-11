"ANNEMİN EN SEVDİĞİ ŞARKILARI TOPLADIM"

Müzik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Levent, "Geçtiğimiz yıl annemi kaybettim. Onun sevdiği 15 şarkı vardı. Onları bir albümde topladım. İki hafta sonra çıkmış olacak" dedi.