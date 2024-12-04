Hamile Gisele Bündchen sevgilisi Joaquim Valente ile tatilde aşka geldi
Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini 2022'de bitiren Gisele Bündchen, hamile kaldığı erkek arkadaşı Joaquim Valente ile tatilde görüntülendi
Ünlü süper model Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile Costa Rica tatiline çıktı.
35 yaşındaki Jiu-Jitsu eğitmeni sevgilisinden hamile kalan 44 yaşındaki Brezilyalı model, belirginleşen karnıyla görüntülendi.
Haziran 2023'ten bu yana Joaquim Valente ile birliktelik yaşayan Gisele Bündchen, Alman çoban köpeği Alfie'yi de yanına alarak sahilde yürüyüş yaptı.
Deniz kenarında el ele yürüyen çift, birbirlerini öperek sevgilerini gösterirken de fotoğraflandı.
14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı olan Gisele Bündchen, 13 yıl evli kaldığı 47 yaşındaki Amerikan futbolcusu Tom Brady'den 2022'de ayrıldı, 2023'te resmen boşandı.
Costa Rica, Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin ikinci düğünlerini yaptığı yer olma özelliği taşıyor. Bündchen ve Brady, her futbol sezonu kapandığında Costa Rica'da tatil yapıyordu.
Gisele Bündchen, Joaquim Valente ile ilk kez Aralık 2021'de oğlu için Jiu-Jitsu eğitimi almak istediğinde tanışmıştı.