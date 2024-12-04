Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hamile Gisele Bündchen sevgilisi Joaquim Valente ile tatilde aşka geldi - magazin haberleri

        Hamile Gisele Bündchen sevgilisi Joaquim Valente ile tatilde aşka geldi

        Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini 2022'de bitiren Gisele Bündchen, hamile kaldığı erkek arkadaşı Joaquim Valente ile tatilde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü süper model Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile Costa Rica tatiline çıktı.

        35 yaşındaki Jiu-Jitsu eğitmeni sevgilisinden hamile kalan 44 yaşındaki Brezilyalı model, belirginleşen karnıyla görüntülendi.

        2

        Haziran 2023'ten bu yana Joaquim Valente ile birliktelik yaşayan Gisele Bündchen, Alman çoban köpeği Alfie'yi de yanına alarak sahilde yürüyüş yaptı.

        3

        Deniz kenarında el ele yürüyen çift, birbirlerini öperek sevgilerini gösterirken de fotoğraflandı.

        4

        14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı olan Gisele Bündchen, 13 yıl evli kaldığı 47 yaşındaki Amerikan futbolcusu Tom Brady'den 2022'de ayrıldı, 2023'te resmen boşandı.

        5

        Costa Rica, Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin ikinci düğünlerini yaptığı yer olma özelliği taşıyor. Bündchen ve Brady, her futbol sezonu kapandığında Costa Rica'da tatil yapıyordu.

        6

        Gisele Bündchen, Joaquim Valente ile ilk kez Aralık 2021'de oğlu için Jiu-Jitsu eğitimi almak istediğinde tanışmıştı.

        7

        Çift, temmuz ayı başında Gisele Bündchen'in iki çocuğuyla birlikte Costa Rica'da yaz tatili yapmıştı.

        #Gisele Bündchen
        #Joaquim Valente
        #Hamile
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi