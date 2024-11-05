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        Haberler Magazin Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol, Yalın konserinde - Magazin haberleri

        Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol, Yalın konserinde

        Voleybolcu Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol, Yalın'ın Harbiye'deki konserine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:59
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        "Şampiyonlarımız ne mutlu ettiniz beni"
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        Harbiye'de sevenleriyle buluşan Yalın'ı seyretmeye gidenler arasında voleybolcu Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol da vardı. Voleybolcular, Yalın şarkılarıyla bir hayli eğlendi.

        "ŞAMPİYONLARIMIZ NE MUTLU ETTİNİZ BENİ"

        Yalın; Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol'un fotoğrafını; "Canlarım, gururumuz, şampiyonlarımız ne mutlu ettiniz beni" notuyla yayımladı.

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        #hande baladın
        #Simge Aköz
        #Naz Aydemir Akyol
        #Yalın konseri
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