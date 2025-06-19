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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Barış Arduç'a tepki yağdı - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Barış Arduç'a tepki

        'Aşkı Hatırla' adlı dijital platform dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ile Barış Arduç'un sevişme sahneleri sosyal medyada bir hayli tepki çekti. Erçel ile Arduç için "Para uğruna yapılmaz' ve 'Eşi olsam çıldırmıştım' gibi yorumlar yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:43
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        "Eşi olsam çıldırmıştım"
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        Daha önce 'Rüzgara Bırak' adlı filmin ardından Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde bir kez daha bir araya geldi.

        Hande Erçel ve Barış Arduç
        Hande Erçel ve Barış Arduç

        Hande Erçel ile Barış Arduç'un sevişme sahneleri, sosyal medyada gündem oldu.

        Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizideki sahneleri, birçok kişinin tepkisini çekti.

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        İkilinin sevişme sahneleri için sosyal medyada; "Para uğruna yapılmaz", "Ben mağaramda çok mutluyum", "Gupse, aşırı öz güvenliyim bu tarz şeyleri umursamam gibi gösteriyor ama bence evde yastıkları ısırıyordur şimdi", "Bu kadarı çok fazla", "Bu ikisinden böyle performans beklemezdim" ve "Eşi olsam çıldırmıştım" gibi yorumlar yapıldı.

        Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli ve Jan Asya adında bir kızı bulunuyor.

        Gupse Özay ve eşi Barış Arduç
        Gupse Özay ve eşi Barış Arduç

        Hande Erçel ise 3 yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte.

        Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel
        Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel
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        #Barış Arduç
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