Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Lizbon tatiline çıktılar

Yaklaşık olarak bir yıldır aşk yaşayan ve fırsat buldukça sevgilisi Hakan Sabancı ile sık sık tatile çıkıyor. Ünlü oyuncu, bu kez Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da tatile çıktı.

İkilinin bu tatiline, cemiyet dünyasından Dila Tarkan ile Sima Tarkan da eşlik etti.