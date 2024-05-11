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        Haberler Magazin Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Lizbon tatiline çıktılar - Magazin haberleri

        Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Lizbon tatiline çıktılar

        Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ve Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:48
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        Lizbon tatiline çıktılar
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        Yaklaşık olarak bir yıldır aşk yaşayan ve fırsat buldukça sevgilisi Hakan Sabancı ile sık sık tatile çıkıyor. Ünlü oyuncu, bu kez Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da tatile çıktı.

        İkilinin bu tatiline, cemiyet dünyasından Dila Tarkan ile Sima Tarkan da eşlik etti.

        Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile en son Japonya tatiline çıkmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Nazlı Sabancı
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