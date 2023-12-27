Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor? 2023 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde en çok merak edilen konulardan biri de yıllık burç yorumları... Peki gökyüzü 2024 yılı için neler söylüyor? 2024'te burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Hande Kazanova, 2024 yılı burç yorumlarına Terazi, Akrep, Yay burçlarıyla devam ediyor

Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı. 2023’ün bitimine günler kala, yeni yılla ilgili hepimiz büyük bir heyecan ve umut içerisindeyiz. Peki 2024 yılında burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Hande Kazanova, yıllık burç yorumlarını Habertürk’ten Bilge Tunçer’e anlattı.

Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları Haberi Görüntüle

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İşte Hande Kazanova’nın Terazi, Akrep ve Yay burçları için 2024 öngörüleri...

2024 YILI TUTULMA TARİHLERİ...

25 Mart 2024 – Terazi burcunda Ay Tutulması

8 Nisan 2024 – Koç burcunda Güneş Tutulması

18 Eylül 2024 – Balık burcunda Ay Tutulması

2 Ekim 2024 – Terazi burcunda Güneş Tutulması

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TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI

2024 yılındaki tutulmalar Terazi ve Koç aksında meydana geliyor. O nedenle Terazi burçları bazı davranış kalıplarınızı değiştirmelisiniz. Örneğin hayır diyememek gibi… Sınır çizmeyi öğrenmelisiniz.

Bu sene kendinizle olan ilişkinizi doğru kurmayı öğrenmeniz ve bunun yanında ‘bilinçli olarak’ yalnız kalmamanız gerekiyor.

“Şu an bir insanla uğraşamam, benden uzak dursun” deyip her şeyi kendi başına yapmaya çalışan Teraziler bu sene sağlıkla ilgili konularda sıkıntı yaşayabilirler. Tamamen kendine, güzelliğine takılı kalan Teraziler de yine sıkıntı yaşayabilir.

Bu sene başkalarıyla büyüyeceksiniz ki Terazi burcu bunu çok sever. Gönül ilişkisi olmasına gerek yok, başkalarıyla ilişki kurmayı, insanlardan geri dönüş almayı ister. Yalnız kalmayı tercih etmez. İşte bu sene tam da böyle bir sene.

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O yüzden bolca gezin, insanlarla beraber olun. Hayatınızda bir insan varsa, o insanın fikirlerine daha fazla önem verin. Ama hayatınızda biri yoksa muhakkak cesur olun ve dünyanıza birini alın.

Öte yandan bu süreçte geçmişten insanlar gündeminizde olabilir, tamamlanması gereken eski ilişkilerle uğraşabilirsiniz. Bu anlamda nisan ayı biraz dikkat çekici. Eskiler tamamlanacak ki yenileri gelsin.

Tam da Merkür gerilemesi bu tutulmayla beraber geldiği için eski ilişkilerin tamamlanma sürecini temsil ediyor olabilir. Çünkü belki bir şeyler havada kalmıştı. Bu süreçte ani karar verilmemesi gerekiyor.

Ancak Merkür geldikten sonra aynı şekilde hissediyorsanız o zaman kararınızı verebilirsiniz. Bu yıl ilişkiler sizin için önemli olacak. Evliliğe adım atabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular 18 Eylül’deki Ay Tutulması’yla beraber Terazilerin gündemine yerleşecek.

Bu sene ağırlıklı olarak sağlık ve işle ilgili konulara odaklanacaksınız. Yine beraber çalıştığınız insanlardan yana sıkıntı ve problemler yaşayabilirsiniz. Ağustos ve aralık aylarında çalıştığınız insanların hayatında yaşanacak bir sıkıntı, hayatınızı kilitleyebilir.

26 Mayıs’tan sonra bolca gezeceksiniz. Sağlığa gereken özeni 18 Eylül’deki Ay Tutulması’yla birlikte gösterebilirsiniz. Öte yandan evlilikle ilgili adımlar da hızlanıyor.

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AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI

Teraziler, Akrepler, Yaylar ve Oğlaklar bu sene evlilik ve ilişkilerden yana şanslı. Akrep burçları da bu yıl evliliğe adım atabilirsiniz. Yalnızsanız bu sene ciddi bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Tabii sağlam bir ilişki kurmaktan, hayal ettiğiniz gibi oturaklı ve keyifli beraberliklerden bahsediyoruz.

Bu sene ilişkiler alanında en şanslı burçların başına Akrepler ve Yaylar geliyor.

Akrep burçları, bu sene var olan ilişkinizi oturtabilirsiniz. Sözleşme, nişanlanma, kız isteme gibi işler varsa 26 Mayıs’a kadar tamamlanmalı. Nisan ve mayıs aylarında özellikle Merkür düzeldikten sonra nisan sonuyla beraber çok rahat hareket edebilirsiniz.

26 Mayıs’tan sonra para konuları önem kazanıyor. Bu da alacak verecek dengesini iyi oturtmanız gerektiği anlamına geliyor.

Krediler, vergiler, banka işlemleri, borç alma, bir kredinin altına girme gibi konular önem kazanacak.

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Mart, nisan, eylül ve ekim aylarındaki tutulmalar Akrepler için biraz yorucu. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor.

Bunun yanında iş hayatınızı da yeniden düzenlemenizde yarar var. Masaya yumruğunuzu vurmanız gerekebilir. İşle ilgili konularda beklenmedik bazı durumlarla karşılaşma potansiyeliniz var. Arkanızdan da çok iş dönebilir.

Mesela insanların sizle uğraştığını fark edebilirsiniz. Ya da çok uzun zamandır kafanızı kurcalayan bir mevzu varsa bu mevzunun iç yüzü ortaya çıkabilir.

Bu biraz şoke edici ve biraz da sıkıntılı bir süreci temsil ediyor olabilir. Ama merak etmeyin. Akrepler bayılır böyle krizlere.

“En azından ortaya çıktı. Ne olduğunu artık biliyorum” diyebilirsiniz. Akrepler sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı güçlendirmeyi ihmal etmeyin.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI

Yaylar ve yükselen Yay burçları bu sene çok çalışacaksınız. 26 Mayıs’a kadar çalışma koşullarınız çok aktif. İşsiz kalmayacaksınız çünkü Jüpiter sizin tarafınızda. O yüzden de çalışma düzeninizi oturtabilir, aynı zamanda beraber çalıştığınız insanlardan yana fayda görebilirsiniz.

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Tabii sağlıkla ilgili konularda da çok sıkıntı yaşadınız. Şimdi artık daha oturaklı koşullar var ve artık sağlıkta güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

Öte yandan biraz kilo almaya meyilli olabilirsiniz. 26 Mayıs’a kadar yemeye, içmeye ağırlık verebilirsiniz.

Yılın ikinci yarısı, 26 Mayıs’tan sonra evliliğe ya da uzun süreli bir ilişkiye adım atabilirsiniz. 2024 yılında çok meraklı olacaksınız, gezmek isteyeceksiniz. İlişkinizde de iyi bir iletişime ihtiyaç duyacaksınız.

Ailevi konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ebeveynin sağlıkla ya da işle ilgili problemi aileye damgasını vurabilir.

İlişkilerle ilgili konularda ağustos ve aralık aylarında zorlanabilirsiniz. Taşınma, kentsel dönüşüm, evle ilgili mecburi bir girişim gündemde olabilir. Ama buradan da bir şeyler öğreneceksiniz ve rahat bir şekilde süreci atlatacaksınız.

Aşka ve hobilere hayatınızda daha fazla yer vermelisiniz. Bu sene eğlenmeyeceğiniz işler yapmayın. Tutulma zamanları riskli işlere girmekten hoşlanabilirsiniz. Çocuk sahibi de olabilirsiniz.

28 Aralık Perşembe günü; Oğlak, Kova, Balık burçlarını ve yılın en şanslı burçlarını paylaşacağız...