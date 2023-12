Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı. 2023’ün bitimine günler kala, yeni yılla ilgili hepimiz büyük bir heyecan ve umut içerisindeyiz. Peki 2024 yılında burçları neler bekliyor? Astrolojiye göre ülkemizde ve dünyada hangi konular öne çıkıyor? 2024’ün en şanslı burçları hangileri olacak? Ünlü astrolog Hande Kazanova, 2024 yılıyla alakalı öngörülerini ve yıllık burç yorumlarını, Habertürk'ten Bilge Tunçer'e anlattı.

İşte Hande Kazanova’nın 2024 yılı yorumları ve Koç, Boğa ve İkizler burçları için öngörüleri...

2023 yılında yaşanan olumsuzlukların ana sebeplerinden biri de önemli gezegen geçişleriydi. O yüzden 2023 yılını konuşurken çok dikkat çekmeye çalıştık. Satürn burç değiştiriyor, 2.5 yıllık dönem bitiyor, yeni bir döneme, yeni konularla sınanmaya başlayacağız demiştik.

Plüton Kova burcuna geçti, bir yüzünü gösterdi. Sonra yine geri hareketine başladı. Jüpiter zaten her sene bir burca geçiyor. Şu son birkaç yıldan bu yana Jüpiter tam da yılın ortasında burç değiştirmeye başladı. Bu da yılın ilk yarısında geçtiği burcu daha fazla ön plana çıkartıyor.

Bir de tabii ki ülkemizin 100. yılıydı. Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığımız bu dönemde 28 Ekim’de bir tutulma gerçekleşti. Bu da bir yıl boyunca aslında bu tutulmanın hayatımızda ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konularda önemli değişim ve dönüşümlerin devrede olduğunu bize anlatır gibiydi.

2024’te bu değişim ve dönüşümleri daha net göreceğimiz ve insanoğlunun bazı konulara daha fazla uyanacağı bir yıl. 2018 yılından bu yana paraya bakış açımız değişti. Depremler yaşadık, savaşlar yaşıyoruz. Covid-19’u zaten atlattık, insanlar zaten şok üstüne şok yaşadılar. Aynı zamanda bir de doğanın da tabiatını değiştirmiş olduk.

Teknolojinin insanın hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan hayatını bloke eden tarafları da var. Aslında önümüzdeki dönem ağırlıklı olarak bunu konuşacağız.

Plüton’un Kova burcuna geçişiyle ve bu sene Jüpiter ve Uranüs’ün 21 Nisan civarı kavuşumuyla teknolojik yönden hızlı ilerlemeler devrede olacak.

Bu bir yandan insan hayatına yenilikler getirecek ama diğer taraftan zorlanmalar, panik, depresyon ve tabii ki tüm dünya genelinde ekonomik bazı sıkıntı ve problemleri de karşımıza çıkaracak.

2024 yılında Satürn Balık burcunda. Satürn’ün Balık burcunda olduğu tarihlere baktığımızda 1935’ler, 37’ler ve 1938 yıllarını görüyoruz.

Tam da 2. Dünya Savaşı patlak vermeden önceki dönemde yine Satürn Balık burcundaydı. O yüzden de geçtiğimiz senelerde ben ve astrolog meslektaşlarım savaş döngüsünün yeniden devrede olacağını, 2023’e bu gözle bakılması gerektiğini söylemiştik.

2024’te de aslında konu ve temalarımız savaş, barış, adalet. Tüm dünyada dengelerde bir sarsılma olabilir. Ama biz de bu dengesizlik içerisinde bir şekilde yönümüzü bulmaya, dengeyi sağlamaya çalışacağız.

Bu seneki tutulmalara baktığımızda ve William Lilly ya da Rafael gibi eski astrologların görüşlerine başvurduğumuzda 25 Mart’taki Ay Tutulması’na dikkat çekmek gerekiyor. Bu zaman diliminde çok aşırı yağışlar nedeniyle zarar görme, gemilerin zarar görmesi, gemilerin sıkıntı ve problemler yaşaması, su baskınlarına karşı dikkatli olmalıyız.

18 Eylül'deki tutulmanın da bu durumları tetiklediğini görebiliriz. Önümüzdeki dönem hava gerçekten bizi şaşırtacak. Bir de mayıs ayında Jüpiter İkizler’e geçince aşırı rüzgarlara, fırtınalara dikkat etmemiz gerekebilir. Sularla ilgili sıkıntı ve problemlere hazırlıklı olmamız gereken bir dönem.

2024 YILI TUTULMA TARİHLERİ...

25 Mart 2024 – Terazi burcunda Ay Tutulması

8 Nisan 2024 – Koç burcunda Güneş Tutulması

18 Eylül 2024 – Balık burcunda Ay Tutulması

2 Ekim 2024 – Terazi burcunda Güneş Tutulması

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2024 YILINDA NELER BEKLİYOR?

2024 yılı Koç burçları için bir tamamlanma dönemi. Satürn kapanan ve kadersel alanlarınızda hareket ediyor. Önümüzdeki dönem hayatınızda birçok şey değişebilir. Hayatınızdan gitmesi gereken insanlar olabilir. Zaman zaman endişe ve korku duyabilirsiniz. Aynı zamanda kendi içinize kapanma gerekliliği hissedebilirsiniz. Bu süreç için bir ‘temizlik yapma’ süreci diyebiliriz.

2025’te Satürn, Koç burcuna geçer geçmez “Ben şimdiye kadar her şeyi yıktım, yerim hazır, şimdi artık inşa edeceğim” diyeceksiniz ancak şu an inşa etmek için uygun değil. Şu an bir hazırlık aşaması. O yüzden de hayatınızda elemeler devreye giriyor.

Koçlar bu yıl maddi konulardan yana şanslı olacaksınız. Güzel para kazançlarına sahip olabilirsiniz. Eğer gelirlerinizi arttırmak, yatırım yapmak istiyorsanız doğru bir yoldasınız. Nisan ve mayıs ayını bu anlamda iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

Yılın ikinci yarısı daha girişimci ruhuyla hareket edeceksiniz ve bu ruhu yakınlarınızla birlikte ortaya çıkaracaksınız. Akrabalar, kuzenler, yakın çevrelerle, iletişim halinde olduğunuz insanlarla çok güzel işler başarabilirsiniz. Sosyal medya, eğitim ve seyahatler ön planda. Bu yıl bolca gezebilir, görebilirsiniz.

Bu yıl ilişkilerden ziyade daha fazla kendilerine yatırım yapmanız gereken bir dönem. Önce ilişkilerdeki sıkıntı ve problemleri temizlemeniz gerekiyor, ki bunu 25 Mart ve 2 Ekim’deki tutulmalarla yapacaksınız Sonra 8 Nisan civarı tutulmayla beraber hayatınızla ilgili önemli kararlar devreye girecek.

8 Nisan civarında doğan Koçlar hızlı gelişmeler altında. Doğum günümüz eğer tutulmaya denk geliyorsa o yılı unutamayız, önemli olaylar olur hayatımızda.

“Unutamayacağım bir şey mi gelecek başıma?” diyerek tedirgin olmayın. Sadece düzeltilmesi gereken bir mesele olabilir. Daha önceden karar verdiğiniz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz bazı şeyler, sizi durduran konular olabilir. Artık bir şeyler yaşanmıştır da masaya yumruğunu vurmanız gerekiyordur. Ve “Hayır artık ben bunu istemiyorum” demeniz gerekiyordur. Ama önemli olaylar olacak. 8 Nisan’ı bekleyin. Burada hızlı kararlar alacaksınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2024 YILINDA NELER BEKLİYOR?

Boğalar ve yükselen Boğa burçları 26 Mayıs’a kadar önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Şans faktörü sizden yana ama bu şansı bekletmemeniz gereken bir dönem.

Boğalar hareket etmeyi sevmeyen bir burç fakat bu sene elinizi çabuk tutmalısınız. En azından şunu düşünebilirsiniz. Adım attığınız her konuda şans sizlerin yanında.

Gönül rahatlığı ile adım atabilirsiniz. Çünkü bu yıl Jüpiter size koruyor, kolluyor ve bu alanda “harekete geç” diyor. O yüzden istediklerinizi hayata geçirebilirsiniz.

26 Mayıs'tan sonraki dönem, harekete geçtiğiniz konular sizlere para kazandıracak. O yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Geçtiğimiz sene 16 Mayıs'tan bu yana önünüze önemli kapılar açıldı ama belki farkında değildiniz, belki de kullanmadınız. Ama şimdi 31 Aralık’tan sonra Jüpiter yeniden düzelince Boğa burçlarına güzel şans ve fırsatlar verecek.

Bunun yanında çevrenizi ve arkadaşlıklarınızı gözden geçireceğiniz bir dönem olacak. Arkadaşlarda bazı elemeler devreye girmiş olabilir. Bazı arkadaşlarınızla eskisi gibi görüşmüyor olabilirsiniz, yolları ayırmış olabilirsiniz. Bence doğru yapıyorsunuz. Bu konuda içinizde bir gram tereddüt bile olmasın.

Bu arada tutulmalar sağlık ve iş alanınızda meydana geliyor. Bu nedenle sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor bu sene. Bel bölgesi, üriner sistem problemleri, sistit gibi idrar yolları sıkıntıları, şeker intoleransları, hormonal sistem sıkıntıları baş ağrıları gibi rahatsızlıklara dikkat etmelisiniz.

Sağlıklarına gereken özeni tam tutulma zamanı gösterebilirsiniz. 25 Mart ve 2 Ekim tarihlerinde kontrollerinizi hızlandırabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI 2024 YILINDA NELER BEKLİYOR?

İkizler ve yükselen İkizler burçları bu yılın ikinci en şanslı burcu. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter İkizler burcuna geçiyor. Hal böyle olunca da herkes iletişime meraklı olacak.

Bu yıl yurt dışı bağlantılı işleriniz hareket kazanabilir. Nisan ayında geri planda durduğunuz ve çalıştığınız ortamlardan yana şans ve fırsatlar yakalayacaksınız. Mayıs ayıyla beraber hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Çok şanslı bir süreçte olacaksınız.

Diğer yandan ağustos ve aralık aylarında dikkatli olmalısınız. Çünkü işle ilgili ortamlarda, kendinize aşırı güvenden kaynaklı olarak yanlış adımlar atabilirsiniz.

“Nasıl olsa çok şanslıyım, ne yapalım canım, olmazsa da olmaz” tavrından mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

Yine ailevi konularda da risk almamalısınız. Aile hayatlarıyla ilgili verilmesi gereken önemli kararlar konusunda sizlerden ağustos ve aralık ayını dikkatli değerlendirmenizi isteyeceğim.

İş ve kariyerle ilgili konularda son 7 yıl sizin için verimli geçtiyse, çok daha kalıcı ve istediğiniz sonucu yaratacağınız bir süreçtesiniz. Ama son 7 yıl boyunca çok ciddi anlamda zorlandıysanız artık hayat size “Yolunda gitmeyen şeyleri bırak” mesajı veriyor. “Yani bu iş bana yaramıyor” ya da “Burası benim alanım değil” diyebilirsiniz.

Aşk eviniz çok keyifli ama diğer taraftan çevre oluşturmaya özen göstermelisiniz. Çünkü kariyerde hızlı sıçramalar yaşayabilirsiniz.

