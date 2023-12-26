Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun meclisteki konuşmasını keserek protesto etti

        İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun meclisteki konuşmasını keserek protesto etti

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak sürerken Gazze'deki esirlerin aileleri İsrail Başbakanı Netanyahu'nun meclisteki konuşmasını kesti. Netanyahu'yu protesto eden esirlerin aileleri, yakınlarının hemen eve dönmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 07:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun meclisteki konuşmasını keserek protesto etti.

        Mecliste konuşma yapan Başbakan Netanyahu, Gazze'de "savaşın devam edeceğini", esirlerin evlerine dönmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

        "Askeri baskı olmadan 100'den fazla rehinenin serbest kalmasını sağlayamazdık." ifadeleriyle Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takasında 81 kişinin yanı sıra çeşitli anlaşmalarla 100'den fazla esirin İsrail güçlerinin saldırıları sayesinde serbest bırakıldığını savundu.

        Netanyahu, Gazze'deki esirleri, "askeri baskı yoluyla kurtardıklarını, ancak bunun için zamana ihtiyaç duyduklarını" söylemesi üzerine, mecliste bulunan bir esir yakını "Zamanımız yok." diye bağırarak itiraz etti.

        REKLAM

        Bunun üzerine İsrailli esirlerin yakınları hep birlikte "ahşav" (şimdi) sloganlarıyla Netanyahu'nun konuşmasını bastırarak, esirlerin derhal evlerine dönmesini istedi.

        GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

        Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

        İsrail’e göre Gazze’de halen 129 İsrailli esir bulunuyor.

        Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas’ın ise saldırıların tamamen sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Binyamin Netanyahu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"