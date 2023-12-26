ABD'ye gitmek üzere Meksika'dan 10 bin kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

ABD'ye gitmek üzere Meksika'dan 10 bin kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

ABD'ye varmak üzere Meksika'dan 10 bin kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen ABD'ye bir şekilde ulaşmak istiyor.

3 Şurada Paylaş!









İnsani Onurlandırma Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, yaptığı açıklamada, şimdilik 10 bin civarında göçmenin yola koyulduğunu ancak bu sayının 15 bine kadar çıkabileceğini söyledi.