Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Genel Sağlık Sigortası prim borcu 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı - En Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Genel Sağlık Sigortası prim borcu 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı - En Son Haberler

GSS kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşların, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşların prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

31 ARALIK 2024 TARİHİNE KADAR

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2023