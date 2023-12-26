Türkiye'de aynı anda dört mevsim! Dört ilde sağanak, iki ilde kar beklenirken Karadeniz ısınıyor! Hava durumu İstanbul ile haftalık hava durumu

Türkiye'de aynı anda dört mevsim! Dört ilde sağanak, iki ilde kar beklenirken Karadeniz ısınıyor! Hava durumu İstanbul ile haftalık hava durumu

Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var! Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün İzmir, Balıkesir, Rize ve Artvin çevresinde sağanak; Artvin ile Ardahan'da kar bekleniyor. Sıcaklık Karadeniz'de 3-7 derece artıyor. Marmara'da rüzgar etkisini hissettiriyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR Hava sıcaklığının Karadeniz'de 3 ilâ 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak: ANKARA: 13, Az bulutlu ve açık. İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu. İZMİR: 18, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı. KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu. BURSA: 19, Parçalı ve az bulutlu. ÇANAKKALE: 19, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu. EDİRNE: 19, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu. A.KARAHİSAR: 14, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu. DENİZLİ: 17, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu. MUĞLA: 14, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu. REKLAM ADANA: 21, Az bulutlu. ANTALYA: 20, Az bulutlu ve açık. HATAY: 16, Az bulutlu. MERSİN: 21, Az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: 13, Az bulutlu ve açık. KONYA: 14, Az bulutlu ve açık. SİVAS: 11, Parçalı bulutlu. BOLU: 16, Parçalı bulutlu. KASTAMONU: 13, Parçalı bulutlu. ZONGULDAK: 17, Parçalı bulutlu. ARTVİN: 9, Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu. TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu. ERZURUM: 4, Parçalı ve çok bulutlu. HAKKÂRİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu. MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu. VAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu. DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu. GAZİANTEP: 14, Parçalı ve az bulutlu. MARDİN: 11, Parçalı ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve az bulutlu.