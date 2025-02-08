Restore edilen Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var! İstanbul Kadıköy'de, önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanılan ve restorasyon çalışması süren, çevresi kapatılan yapıda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.02.2025 - 07:58 Güncelleme: 08.02.2025 - 08:22 facebook

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