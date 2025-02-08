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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nazlıcan Pehlivan 12 yaşındaydı... Ailesini kurtardı kendisi melek oldu! | Son dakika haberleri

        Nazlıcan, 12 yaşındaydı... Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!

        İstanbul Başakşehir'de, dün sabah 3 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında ailesini uyandıran 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan hayatını kaybetmişti. Baba Oktay Pehlivan, "Nazlıcan, kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım, hiçbirimiz şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 07:25 Güncelleme: 08.02.2025 - 07:25
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        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
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        İstanbul'da yürekleri kavuran yangın, dün saat 06.00 sıralarında, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında çıktı.

        NAZLICAN YANGINI FARK EDİP UYANDI

        DHA'daki habere göre elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangını fark ederek uyanan Nazlıcan Pehlivan (12), aynı odayı paylaştığı ağabeyini uyandırdı. Ağabey, aileye haber vermek için odadan çıkarken alevlerin bir anda yükselmesiyle birlikte Nazlıcan mahsur kaldı.

        5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Nazlıcan'ı bulan itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazlıcan'ın öldüğü belirledi. Daire ise kullanılamaz hale geldi.

        "AĞABEY KALK ANNEMLERİ KALDIR"

        Nazlıcan'ın babası Oktay Pehlivan, "Akşam uyuduğumuzda bir şey yoktu. Elektrikli soba yanımdaydı. Elektrikli ocağı, prize taktık. Lambri tavan olduğu için sabah saat 6 gibi yanmaya başlıyor. Tabii kabloları ısınma yapıyor. Elektrikli ocaktan dolayı. Önce tavan yanmaya başlıyor, tavan yanınca benim kızın yatağı oradaydı. 14 yaşındaki abisi ise burada yatıyordu. Tavanı komple alev sardıktan sonra kızım abisine sesleniyor. Abi kalk annemleri kaldır diyor. Ev yanıyor.

        "İKİ BAZANIN ARASINA GİRİP ALEVLERDEN SAKLANMAYA ÇALIŞMIŞ"

        Çocuk kalkıyor ama zaten o anda alevler evin yarısını sarmış. Abisi bizi kurtarmaya gelirken bağırıyor Nazlıcan sen de gel. O da diyor ki, 'abi gelemiyorum, yatağım yanıyor. Alevlerden dolayı gelemiyorum, babamı kaldırın, beni kurtarın' diyor. Muhammed beni kaldırdığında, yerden bir 30 santimetre yukarıya kadar komple alevler içerisindeydi burası. Simsiyah duman vardı, dumandan alevler dışarıya doğru püskürme yapıyordu. Nazlıcan diye bağırıyorum ama Nazlıcan, 2 bazanın arasındaki boşluğa saklanmış. Alevlerden korunmak için.

        "BİZİ KURTARDI AMA KENDİSİNİ FEDA ETTİ"

        Hiçbir şey yapamadım o anda. Alevler salona doğru iyice çoğalmaya başlayınca salondaki lambriler de yanmaya başladı. Tavan tutuştu. Çocuk kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım, çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti. Temiz bir evlat olarak gitti. Çok utangaç çok çekingen çocuktu. Derslerinde başarılı bir çocuktu. Ben razıyım, Allah'ım da razı olsun ondan" dedi.

        "OTEL YANGININDA ÖLEN KIZ ÇOCUĞUNA ÜZÜLÜRKEN..."

        Pehlivan, "Ev gider de her şey gider de bir canın gitmesi çok kötü. 2 gün öncesinde otel yangınında vefat eden bir öğrenci kız çocuğu vardı. Sırasına çiçekler koymuşlardı. Çocuğa üzülürken, iki gün sonra benim başıma geldi.

        "SOĞUKTAN DONUN AMA ELEKTRİKLİ OCAK KULLANMAYIN"

        Benim söylemek istediğim kesinlikle insanlar donsunlar ne yaparsa yapsınlar ama elektrikli ocağı kullanmasınlar. Akşam yatarken kesinlikle kullanmasınlar. Şu an ne oldu kızım morgda yatıyor. Bugün kızımla birlikte gezmeye gidecektik" diye konuştu.

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        #Nazlıcan Pehlivan
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