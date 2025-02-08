Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BATIDA KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.