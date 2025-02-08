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        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. İç ve doğu kesimlerde; sis, pus ve buzlanmaya dikkat! İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 07:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 07:09
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        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

        Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        BATIDA KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

        ÇANAKKALE: 7, Çok bulutlu

        EDİRNE: 6, Çok bulutlu

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        A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 11, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 16, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 2, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS: 0, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

        BOLU: 2, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

        KASTAMONU: 2, Çok bulutlu, akşam hafif kar yağışlı

        ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        AMASYA: 5, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        SAMSUN: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ARTVİN: 4, Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        ERZURUM: -2, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

        KARS: -3, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

        MALATYA: 2, Çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

        VAN: 2, Çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

        GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

        MARDİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

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