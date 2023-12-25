Müjde Uzman: Kadınlar, evlenmediği için evde kalmış olmuyor"

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• Mesleğiniz size yeterince cömert davranıyor mu?

Evet, davranıyor. Ben zaten çok bir şey beklemiyorum. Mesleğimle güzel bir ilişkimiz var. Yanlış hırslar çok zarar vericidir. Çok şükür, doğuştan hırs sahibi bir insan değilim. Oldurmaya, mücadele etmeye inanırım. Öyle; "Evrene bırakayım, bana gelsin" diyen bir insan değilim. Çalışmaya, alın terine inanıyorum. Gereksiz kör edici hırsları hiç sevmem. Çok şükür, hiç öyle bir topa da girmedim. Mesleğimi, herkesin meslek yaptığını unutmadan, "Bu da benim mesleğim, elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye icra ediyorum. Dolayısıyla aldığım karşılıktan da gayet memnunum. Gittiği yere kadar da gider... Mesleğimle gayet sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var. Bence birbirimizden memnunuz. • Hayata sorgulayıcı bir tavırla mı yaklaşıyorsunuz yoksa teslimiyetçi bir yapıya mı sahipsiniz?

Ben hiç teslimiyetçi değilim, o yüzden o kavga sürer. Bir şeye teslim olunca da sinir oluyorum. Tabii ki zararlıysa ve hakikaten bana kötülüğü dokunuyorsa... Yoksa faydalı olana teslim olmak güzel bir şey. Alışkanlıklarımı, bildiğim güvenli alanımı severim. Biraz teslimiyetin nasıl olduğuna bağlı. Her şeyin fazlası zarar. Teslim de olalım, mücadele de edelim ama her şeyin fazlası zarar. Denge kurmak lâzım.

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• Buraya gelmeden önce birkaç arkadaşıma; "Müjde Uzman ile röportaj yapacağım, soru sormak ister misiniz?" şeklinde soru yönelttim. “Çok güzel, çok başarılı, çok şöhretli ama hiç şöhret gibi davranmıyor, yaşamıyor” dediler. Şöhret, size ne ifade ediyor?

O galiba insanların yapmak istediklerini bir şeye tutunup yaptıkları bir şey. Şöhret, kime göre neye göre? Bunu sürekli sorguluyorum. Bizim ilkokulun da bir ünlüsü, havalısı vardı. Huyun, suyun, tabii ki toplum içindeki hiyerarşi de seni bir yere getiriyor ama ben yarın öbür gün bir anda bu işi yapmıyor olsam ne olacak? Kendi topuğuma sıkmanın ne manası var? Bir de tanınmak çok zararlı... Özgürlüğün gidiyor, herkes ne yaptığına bakıyor, herkesin senin hakkında bir fikri var, her kafadan bir ses çıkıyor, sürekli bir müdahale var. Şimdi bunun nesi güzel? • Ki bu zamanda bir de sosyal medya var.

Bir de… Bunun nesi güzel? Bana biri anlatsın. Hayatım boyunca anlayamadım. Niye istiyorsunuz ki bunu? Dert... Rahat rahat istediğini yapamazsın. Yaparsın, bu sefer başına iş açılır, konforun gider. Bu konu bana hiçbir zaman hiç havalı gelmedi. O yüzden de nasıl yaşıyorsam o şekilde yaşamaya devam etmek istiyorum. Mümkünse, bana; "Ünlü" demeyin. Ne gerek var?