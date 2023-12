Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?

“Şanlıurfa’daki at çiftliğine aracımla giderken birden önüme bir hayvan çıktı, direksiyon hakimiyetimi kaybettim, kazayla kanala uçtum, düşmeden kendimi araçtan attım, eşim ve 5 çocuğum suda boğularak öldü” diyen Hasan Çetin stüdyoya çıkmaktan vazgeçti. Didem Arslan Yılmaz’ın sorularından rahatsız olan Hasan Çetin konuşmama kararı aldı.

DİDEM ARSLAN İLE VAZGEÇME EKİBİ İNCELEDİ

Öte yandan Vazgeçme ekibi, olay yerinde yayınlarını sürdürüyor. Hasan’ın at çiftliğine gitmek için yolu uzattığı, düz gittiği yola devam etse zaten at çiftliğinin önüne çıkacağı ekranlara getirildi. “3. vitesle su kanalına döndüm” diyen Hasan’ın sözlerini baz alarak canlandırma yapan ekibimiz, aynı hız ve vitesle su kanalına girmenin can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi ve en fazla 2. vitesle dönebildi.

Özlem’in annesi, babası ve kız kardeşi stüdyoda ailesinin ölümünün sorumlusunun bulunması için hazır bulunmaya devam ediyor. Hasan’ın ısrarla ‘kaza yaptım’ dediği olayın ‘cinayet’ olduğunu, Hasan’ın sevgilisiyle evlenebilmek için bütün ailesini su kanalına gönderip ölüme terk ettiğini iddia ediyor.

BOŞANMA AŞAMASINDALARDI

Hasan’ın, eşi Özlem hayattayken ilişki yaşadığı İslimhan ile ailesinin ölümünden 4 ay sonra kutlamalarla evlendiği görüntüler de ekranlara geldi. Hasan, Özlem’le boşanma aşamasında olduğunu ve anlaşmazlıklar yaşadıklarını anlatmıştı.

