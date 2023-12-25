Icardi'nin eşi Wanda Nara dans şampiyonu oldu

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, dün akşamki Fenerbahçe derbisininen çok konuşulan isimlerden biriydi. Icardi, tüm yaşananları bırakıp ailesiyle birlikte Noel kutlaması yaptı.

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Icardi'nin, yarışmacısı olduğu televizyon programı nedeniyle bir süredir İtalya'da olan eşi Wanda Nara da kupasıyla İstanbul'a döndü ve aile yemeğine katıldı.