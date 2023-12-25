Icardi'nin eşi Wanda Nara dans şampiyonu oldu
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu dans programı nedeniyle Türkiye-İtalya arasında mekik dokuyordu. Wanda Nara, yarışmanın şampiyonu oldu ve dün kupasıyla İstanbul'a döndü. Wanda Nara, gözünün altına yaptığı 'morluk' makyajıyla da göndermede bulundu
Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, dün akşamki Fenerbahçe derbisininen çok konuşulan isimlerden biriydi. Icardi, tüm yaşananları bırakıp ailesiyle birlikte Noel kutlaması yaptı.
Icardi'nin, yarışmacısı olduğu televizyon programı nedeniyle bir süredir İtalya'da olan eşi Wanda Nara da kupasıyla İstanbul'a döndü ve aile yemeğine katıldı.
Wanda Nara, “Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.
Partneri ile birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşanan Wanda, şampiyonluk kupasıyla pozlar vermeyi de ihmal etmedi.
Yarışma için bir süredir eşi Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, İtalya’daki yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.
Wanda Nara, dün akşamki Fenerbahçe - Galatasaray maçında gözünün altı moraran eşi Mauro Icardi ile Noel yemeği masasında poz verdi. Nara, gözünün altına yaptığı ‘morluk’ makyajıyla göndermede bulundu.