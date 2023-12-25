Haberler Dünya Hapishanede ortadan kaybolmuştu: Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama

Hapishanede ortadan kaybolmuştu: Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama Rusya'da muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin yakınları, başka bir hapishaneye transferi beklenen Navalny'nin yerinin bilinmediğini ve video bağlantısıyla duruşmaya katılmadığını söylemişti. 10 günlük belirsizliğin ardından Navalny'nin sözcüsü Rus muhalif siyasetçinin Yamal-Nenets bölgesindeki bir hapishanede olduğunu açıkladı. Habertürk Giriş: 25.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:49 facebook

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Rusya'da aşırılık suçlaması ile 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny Rus cezaevi sistemindeki en yüksek güvenlik seviyesine sahip 'özel güvenlikli' bir ceza kolonisine nakledilecekti.

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Ancak Navalny'nin yakınları, siyasetçinin Moskova'nın doğusundaki ceza kolonisinin mahkum listesinde adının yer almadığını ve nereye nakledilmiş olabileceğine dair herhangi bir bilgi verilmediğini belirtmişti.