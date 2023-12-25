Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yol kesen taksiciler gözaltına alındı

        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı

        Antalya'da, otel müşterilerini havalimanına götüren minibüsü 'korsan taşımacılık' yaptığı gerekçesiyle durdurup evrakını kontrol etmek isteyen 2 taksici, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:31 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir turizm acentesine bağlı çalışan E.K., otelden aldığı müşterileri minibüsüyle havalimanına götürürken, taksileriyle aracın önünü kesen Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26), korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araç sürücüsünün evrakını kontrol etmek istedi.

        Durumun bildirilmesi üzerine gelen trafik ekipleri, E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğunu, acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığını belirledi. E.K., 2 taksi şoföründen şikayetçi oldu.

        Haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan işlem başlatılan taksiciler Y.E.G. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"