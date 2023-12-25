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        Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına cevap: Barış Alper Yılmaz ile ilişkim yok - Magazin haberleri

        Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına cevap

        Yağmur Tanrısevsin, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:23
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        Yağmur Tanrısevsin'in Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

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        Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın maçını tribünden izleyen Yağmur Tanrısevsin'in maça, Barış Alper Yılmaz için gittiği ileri sürüldü.

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        İddiaya göre; Yağmur Tanrısevsin ile Barış Alpar Yılmaz, birlikteliklerini yakın zamanda ilan etmeye hazırlanıyordu.

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        "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

        Yağmur Tanrısevsin, söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yaptı; "İlişki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herkesin bildiği gibi; sporun her dalını seven biri olarak izlediğim bir maç üzerinden yapılan kurgu habere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederim. Saygılarımla."

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        #yağmur tanrısevsin
        #Barış Alper Yılmaz
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