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Haberler Magazin Hande Soral ile İsmail Demirci: 'İyiyiz' demeye utanır olduk! - Magazin haberleri
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Hande Soral ile İsmail Demirci: 'İyiyiz' demeye utanır olduk!

Hande Soral ve eşi İsmail Demirci önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu çift, deprem felaketiyle ilgili, "Manevi anlamda inanılmaz etkilendik, 'iyiyiz' demeye utandığımız günler" ifadelerini kullandı

Hande Soral ile İsmail Demirci: 'İyiyiz' demeye utanır olduk! - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ve İsmail Demirci, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü çift, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili konuştu.

Soral ve Demirci, "Büyük bir felaket yaşadık, anlatılsa 'olmaz' dersin ve inanmazsın. Gerçekten büyük bir yıkım oldu. Manevi anlamda inanılmaz etkilendik, yakınlarını kaybeden tüm depremzedelere sabırlar diliyoruz. 'İyiyiz' demeye utandığımız günler gerçekten. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bizler de bireysel olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

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