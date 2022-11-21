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Hande Soral 'Kalbim Yaralı' kadrosunda 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yapımını Metronom Film Yapım ve CNS Productions'ın, yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın üstlendiği Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü anlatacak sinema filmi 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı'nın çekimleri devam ediyor.

BURAK SEVİNÇ’İN İLK EŞİNİ CANLANDIRACAK PARTNERİ BELLİ OLDU

Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç’in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunun yeni sürprizi de açıklandı. Ünlü oyuncu Hande Soral, 'Kalbim Yaralı’da Burak Sevinç'in partneri olarak Göğebakan’ın ilk eşi olan 'Gül' karakterine hayat verecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Ayyıldız’ın üstlendiği filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak.

'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı', 2023'ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak.