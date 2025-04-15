Harun Algül'e Şırnak'ta coşkulu karşılama!

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda 112 kiloluk kaldırışıyla koparmada altın madalya kazanan Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

Algül, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılandı. Milli sporcu daha sonra araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı. Algül'ü bazı arkadaşları valilik bahçesinde meşalelerle karşıladı.

"NE KADAR GURUR DUYSAK AZ" Daha sonra Vali Birol Ekici, milli sporcu Algül ve ailesini makamında ağırlayarak bir süre görüştü. Algül'ü başarısından dolayı tebrik eden Ekici, "Şehir olarak kendisinden ne kadar gurur duysak azdır. Göğsümüzü kabarttı, ailesini, antrenörlerini kimin emeği varsa herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi çok önemli. Kendisinin gençlerimize umut ışığı olması, örnek olması çok önemli. Kentte çok önemli tesisler yapılıyor. İnşallah bu tesislerde nice Harun Algül'ler yetiştireceğiz" dedi.