Son yolculuğuna uğurlandı 0:00 / 0:00

DHA

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Hasan saltık, son yolculuğuna uğurlandı. Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Saltık'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık'ın eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık taziyeleri kabul etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yaptığı açıklamada "Hasan Saltık uzun yıllardır müziğimize emek veren, müzik kültürümüzün yaşaması için yoğun gayret gösteren önemli bir kültür insanıdır. Bu coğrafyada neşet eden türkülerin, şarkıların, ağıtların, boşlukların tespitinde ve yayılmasında önemli hizmetleri olmuştur. Bu toprakların, Anadolu'nun duygusunu, sahasını, nefesini günümüze taşıyan ve geleceğe aktarılmasının da zeminini oluşturan isimlerdendir" dedi.

Coşkun Yılmaz, toplumun her kesiminde vefat haberinin üzüntüyle karşılanmasının temel sebeplerinden birisinin de Hasan Saltık'ın Anadolu kültürünü, iklimini, hoşgörüsünü, sazını, sözünü, geleneklerini, renklerini ve zenginliğini yaşatma gayreti olduğu kaydetti.

Hasan Saltık'ın hayatında da vefatında da bu gayretlerin yansımalarının görüldüğünü belirten Yılmaz, "Bu kültür ve ülkemiz insanı kendisine yapılan hizmeti asla unutmaz, derin hafıza kodlarını kaydeder. Vakti geldiğinde de ortaya koyar. Hasan Saltık bundan sonra bu hizmetleriyle de hatırlanmaya devam edecektir. Bugün bu cenaze merasiminde de bu hatırlayışın ve derin hüznün yansımalarına şahit oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu hatıranın yaşaması için gerekli çalışmaları ifa edecektir. İnanıyorum ki onu sevenler şimdi türküler kadar mahzun, şarkılar kadar hüzünlü" değerlendirmesini yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Hasan Saltık'ın cenaze merasimine katılan Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un taziyelerini de Hasan Saltık'ın aile fertlerine ilettiğini aktardı.



Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Saltık'ın hem bir dost hem de bir insan olarak dostluğuyla, candanlığıyla çok özel biri olduğunu belirterek, "Müzik dünyamız için de büyük bir kayıp oldu ve çok erken bir kayıp oldu" dedi.



Yaşamında büyük işlere imza atan usta yapımcının, müzik dünyasının bugün içinde bulunduğu durum açısından da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İlkan, şunları kaydetti; "Onu çok arayacağız, çok özleyeceğiz. Her şeyden önce yurt dışında gittiğimiz müzik fuarlarında ve burada müzik dünyası içindeki yapım şirketleri ve meslek birlikleri adına çok büyük katkıları olan biriydi. Hani bir söz vardır, 'Sağlığında bilmeyiz de kadrini ölümünde mermerden yaparız kabri.' diyoruz ama sağlığında da değeri bilinenlerdendi."



Ahmet Selçuk İlkan, "O tek başına koca bir müzeydi, müzik dünyamızın en gizli kalmış deyişlerini, ağıtlarını, türkülerini ve hatta o çok değerli, sonradan öğrenmekten onur ve gurur duyduğumuz ozanlarımızı bizim yüreğimize ve gönlümüze serpti" şeklinde konuştu.



Türk halk müziği sanatçısı Burhan Topal, bütün müzik camiasına baş sağlığı dileyerek, "Hasan Saltık ağabeyimiz bizim müzik camiasında çok önemli bir isimdir. Anadolu müziğine çok büyük emekleri olan bir yapımcıdır" dedi.



Hasan Saltık'ı müzik ve sanat camiasında herkesin çok sevdiğini anlatan Burhan Topal, "Çok pozitif bir abimizdi. Herkese elinden geldiği kadar yardımcı olan, destek olan, eserler eline geçtiği zaman sanatçılara yönlendiren biriydi. Çünkü bu işi çok iyi bilirdi, 'Mutlaka oku bu eser tutacak' derdi. Biz de çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin" ifadesini kullandı.



Neyzen Eyüp Hamiş, yapımcıyla uzun yıllar çalışma fırsatı bulduğunu, iyi bir yapımcı ve iyi bir müzik adamı olduğunu söyledi. Hamiş, "Müziğimize son yıllarda yön veren insanlardan biriydi. Tabii onun firmasına olsun, yaptığı dizi müziklerine olsun çok eşlik etmişliğim vardır. Hiç bizi bir gün üzmedi, bizi bir gün kırmadı. Kendisinden çok memnunduk yani. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" değerlendirmesinde bulundu.



Müzisyen Engin Aydın ise ömrünü müziğe adayan, etnik müzik ve kültürel müzik konusunda ciddi çalışmaları bulunan Saltık'ın müzik sektörünün belli bir dönemine damga vurduğunu kaydetti.



Saltık'ın kıymetli bir değer olduğuna işaret eden Aydın, "O yüzden kendisini hakka uğurlarken değerinin maalesef ülkemizde yeterince bilinmediğini ama dünyada, literatürde, etnik kültüre ve müziğe hizmet eden ilk on arasında sayıldığını altını çizerek hatırlatmak isterim" dedi.



Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in yanı sıra oyuncu Turgay Tanülkü, Oktay Kaynarca, sanatçı Kubat, Yavuz Bingöl, Sedat Anar, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan'ın da arasında bulunduğu sanat dünyasından bir çok isim katıldı.



Törenin ve cenaze namazının ardından, Hasan Saltık'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.