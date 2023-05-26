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Haşlanmış brokoli bozulur mu, nasıl saklanmalı? Haşlanmış brokoli dolapta kaç gün dayanır?

Lahanagiller ailesinin bir parçası olan brokoli, en sağlıklı besinler arasındadır. Bir kış sebzesi olan brokolinin sağlıklı beslenmedeki rolü oldukça büyüktür. Dünya çapında en çok üretilen ülke Çin olup, ülkemizde Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir. Hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından tüketilen bu küçük ağaççıklar, farklı şekillerde kolayca tüketilebilir. Pek çok yemeğin içine dahil olan ya da kendine özgü yemekleri ile sofraları süsleyen brokoli, aynı zamanda diyet yapanlar tarafından tercih edilen bir sebzedir. Haşlanmış brokoli hem düşük kalorisi hem de doyurucu etkisi ile sağlıklı bir şekilde zayıflamayı destekler. Peki, haşlanmış brokoli bozulur mu? Haşlanmış brokoli kaç gün dayanır?

Haşlanmış Brokoli Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Brokoli Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Haşlanmış Brokoli Bozulur Mu?

Brokoli, sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getiren kişiler tarafından sıklıkla tüketilen sebzelerin başında gelir. Bir yandan çiğ, diğer yandan pişmiş olarak saklamanın çeşitli yolları bulunduğu için bir süre kolayca muhafaza edilebilir. Ancak yanlış koşullarda saklanan bir brokoli, çabuk bozulacağından dolayı besin değerini hızlı bir şekilde kaybeder. Bu durum ise sağlıksız tüketime zemin hazırlar. Eğer siz de “Haşlanmış brokoli kaç gün bekler?” ya da “Haşlanmış brokoli kaç günde bozulur?” diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek, brokolinin besin değerini kolay bir şekilde koruyabilirsiniz.

Haşlanmış Brokoli Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış brokoli hem çiğ hem de haşlanmış bir şekilde muhafaza edilebilen bir sebzedir. Ancak siz, “Haşlanmış brokoli nasıl saklanmalı?” diye merak ediyorsanız işte cevabı…

  • Brokoliyi haşlamadan önce küçük parçalara ayırmak ve iyice yıkamak, brokolinin besin değerini uzun süre korumaya yardımcı olacaktır. Bir kaba alacağınız brokoli parçalarını karbonatlı, sirkeli ya da tuzlu suda bekletebilir, ardından haşlama işlemine başlayabilirsiniz. Yıkama sırasında sararmış brokoli bulunuyorsa o kısımları mutlaka keserek ayırın. Renk değiştiren brokolilerin tüketiminde bir sakınca olmasa da tüketilmemesi önerilir. Ayrıca sararmış brokolilere dikkat edilmezse yemeğiniz daha acı bir tada sahip olabilir.
  • Haşlanmış brokolinin sağlıklı tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Bunlardan birincisi, haşladığınız brokolinin besin değerini doğru bir şekilde korumaya çalışmaktır. Eğer haşladığınız brokoliyi 1-2 gün içinde tüketmeyi düşünüyorsanız saklama kaplarına alarak, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntem, hızlı tüketim için en ideal olanıdır. Eğer birkaç gün bekletmek istiyorsanız brokolileri yıkamadan ve ayırmadan buzdolabına kaldırmalısınız.
  • Haşlanmış brokoli bozulur mu? Uzun bir süre tüketmek için brokoli depolamayı düşünüyorsanız mutlaka şoklama işlemi yapmalısınız. Öncelikle bir tencereye su koyun ve kaynatmaya başlayın. Diğer yandan başka bir kaba buzlu su koyun. Kaynayan suyun içine brokoli parçalarını ekleyin ve yaklaşık 2 dakika kadar haşlayın. Ardından bir kevgir yardımı ile brokolileri sıcak sudan alıp buzlu suya koyun. Buzlu suda da 2 dakika beklettikten sonra brokolileri temiz bir havlunun üzerine yerleştirin. İyice kurutup, buzdolabı poşetlerine ya da kilitli poşetlere alın. Ancak poşetlerken tüketeceğiniz kadar paylara ayırmayı unutmayın. Poşetleri buzdolabınızın derin dondurucu bölümüne yerleştirin.
  • Haşlanmış brokoli kaç gün dayanır? Yukarıdaki dondurma işlemlerini en doğru şekilde gerçekleştirdiğinizde, brokoliler 12 ay boyunca tazeliğini kolayca korur.
  • Haşlanmış brokoliyi derin dondurucudan aldıktan sonra kesinlikle çözülmesini beklemeyin. Donmuş brokoliyi yemeklerinize hemen eklemelisiniz çünkü çözüldüğünde sıkılığını kaybedebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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