Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklamalar:

"DEPREMİN TEK MÜSEBBİBİ BEN DEĞİLİM"

Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz.

Sayın Özgür Özel daha sonradan hakkımızda güzel şeyler söyledi. Kendisiyle görüşmemizde 'Sizden memnunum sizinle devam edeceğiz başkanım' dedi. Ben bugün CHP'ye gelmedim. Geçmişte Kemal Bey beni davet etmişti. İlk 5 yıl Antakya Belediye Başkanlığımdan sonra AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunmadım. Önce Saadet daha sonra MHP bana büyükşehir belediye başkanlığı teklif etmişti. Ben CHP'den aday olmuştum. Kazanmanın çok zor olduğu bir süreçte Adalet Bakanı'na karşı seçim kazandık.

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"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİM"

Kurultay'da şahsım olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Kendisine manevi borcum vardı. Kemal Bey'e oy verdim ben. Heyecanı 3 dönemdir yaşatıyoruz, bir daha yaşatacağız. İktidarın ve CHP'nin yaptığı anketlerde ben çıkıyorum. Bu işler iddia ile ve size gönül verenlerin katkı sağlamasıyla olur. Zor bir coğrafyada güzel işler yapmışız ki, insanlar bizimle olmak istiyor. Sayın genel başkanımız anketler yapmış 4 tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım. Önde çıkmışsam, demek ki benim aday yapılmam lazım.

"BEN 4 ANKETTE DE HEP BİRİNCİ ÇIKTIM"

4 ankette de Lütfü Savaş çıkıyorsa... Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım.

"16 İLDE SADECE LÜTFÜ SAVAŞ SUÇLANDI"

Büyükşehir statüsüne geçince beldeler kalktı. 10 yıldır ben ruhsat vermiyorum. Ruhsatı ilçeler veriyor. Şu anda 11 ilçe mevcut iktidara ait. Lütfü Savaş sadece 5 yıl yaptı. Bir inşaatla kusurum varsa hesap vermeye razıyım. Bugüne kadar bana bir şey intikal etmiş değil. 16 ilde bir tane belediye başkanı suçlanmadı sadece Lütfü Savaş suçlandı. Şu anda büyükşehirlerin ruhsat verme yetkisi yoktur. Yıkılan binalar varsa belde, ilçe ve il belediyelerinin sorumluluğundadır. Bundan kimse hesap sormadı. 2013 yılında kentsel dönüşüm yasasından hemen sonra Antakya'da en riskli iki mahalleyi seçtim. Büyükşehir seçimi olunca orayı Antakya Belediyesi'ne verdiler. Antakya Belediyesi bunu başaramadı.

"1 YIL BOYUNCA 25 BİN 20 ADET BİNA ÇALIŞTIK"

Ben 2014'ten itibaren 32 hektarlık alanı çalıştım. Bakanlığa gönderdim. Riskli alan ilan edelim diye. Bize rezerv alanı verelim dedim, vermediler. 2019 yılının Mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm ve stratejik belgenizi hazırlayın dedi. Tam 1 yıl çalıştık. 6 mahalleyi çalıştık. Riskli alanları çalıştık. 25 bin 20 adet binayı çalıştık 1 yıl boyunca.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BANA YANIT VERMEDİLER"

Bütün bölgede çalıştık, 46 mahallede. Çalıştığımız yerleri 26 bölgeye ayırdık. 13 bin 400 adet risk altındadır dedik. Yüzde 54'ü yıkılabilir demişiz, yüzde 55'i ya yıkılmış ya da acil yıkılması gereken pozisyona gelmiş. 427 hektarlık alan dokunulması gereken alanlar olarak tespit edildi. Tek tek çalıştık ve modelleme yaptık. Bakanlığa 2021 yılında çalışmamızı gönderdik, cevap gelmedi. Bakanlık izin vermeden kentsel projede adım atamazsınız.

Ayrıntılar gelecek