Hatay'da çevik kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralandı
Hatay Dörtyol'da çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 11 polis memuru yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 11 polis yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D817 Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİFotoğraf: AA
Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
11 POLİS MEMURU YARALANDIFotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre; devrilen midibüste yaralanan 11 polis, ambulanslarla Dörtyol, İskenderun ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.