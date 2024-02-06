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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da çevik kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralandı

        Hatay'da çevik kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralandı

        Hatay Dörtyol'da çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 11 polis memuru yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:43 Güncelleme: 06.02.2024 - 01:40
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        Çevik kuvvet midibüsü devrildi: Yaralılar var
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 11 polis yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde D817 Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

        KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        11 POLİS MEMURU YARALANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        DHA'nın haberine göre; devrilen midibüste yaralanan 11 polis, ambulanslarla Dörtyol, İskenderun ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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