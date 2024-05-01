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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da dama çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü

        Hatay'da dama çıkmaya çalışırken düşen kişi öldü

        Hatay Arsuz'da iki katlı evin damına tadilat için çıkmak isteyen Cemil Çengel merdivende dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çengel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 02:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 02:49
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        Dama çıkmaya çalışırken düştü; hayatını kaybetti
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        Hatay’ın Arsuz ilçesinde, tadilat için merdivenle iki katlı evin damına çıkmak isterken dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Çengen Mahallesi’ndeki ailesinin evine giden Cemil Çengel, damdaki tadilat için merdivenle iki katlı evin damına çıkmak istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Çengel, merdivenlerden düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Dönmez mesajında, "Değerli çalışma arkadaşımız, muhtarlıklar şube müdürü Cemil Çengel, vefat etmiştir. Müdürümüze Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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