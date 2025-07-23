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        Haberler Gündem Çevre Hatay'da deniz kıyısında köpüklü tabaka oluştu | Son dakika haberleri

        Hatay'da deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:38
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        Hatay'ın Arsuz ilçesindeki sahil şeridinin bazı noktalarında müsilaja benzer köpük tabakası görüldü.

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        Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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        Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.

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        #hatay haberleri
        #Arsuz
        #HABER
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