Hatay'da iş yeri kundaklandı

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde bir butikte 18 Ekim'de çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerinin motosikletli 2 kişi tarafından kundaklandığını tespit etti.

Ekipler, iş yerini kundaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, bir kişinin şişede yer alan sıvıyı döküp iş yerine ateşe vermesi ve daha sonra kendisini motosiklette bekleyen kişiyle uzaklaşması yer alıyor.