Hatay'da kuvvetli fırtına çatıları uçurdu
Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve tabelalar devrildi
Giriş: 26.12.2024 - 05:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 05:32
Hatay'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
AA'nın haberine göre; İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Dörtyol ilçesinde ise ağaçlar devrildi.
Belediye ekipleri devrilen ağaç ve çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.
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