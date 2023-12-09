Hatay'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Hatay Dörtyol'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Y. idaresindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde, Süleyman Toprak'ın (16) kullandığı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Toprak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.