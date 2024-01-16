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        Haberler Gündem Güvenlik Hatay'da trafiği tehlikeye atan 8 motosikletliye ceza yağdı

        Hatay'da trafiği tehlikeye atan 8 motosikletliye ceza yağdı

        Hatay Dörtyol'da trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 02:33 Güncelleme: 16.01.2024 - 02:34
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        Trafiği tehlikeye atan 8 motosikletliye ceza yağdı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

        13 Ocak akşamı ilçede asker uğurlama konvoyunda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

        DHA'nın haberine göre; görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.

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