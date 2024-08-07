Hatay'da yola dökülen yemleri yiyen 15 koyun öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otlaktan ahıra götürülürken yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yiyen sürüdeki 15 koyun öldü. Koyunların zehirlendiği belirlenirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı
Olay, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Otlaktan ahıra götürülen koyunlar, yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yedi.
YEM VE GÜBRE KARIŞIMINI YİYİP YERE DÜŞTÜLER
Bir süre sonra koyunların yere düştüğünü gören çobanın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların öldüğü bölgeye geldi.
15 KOYUN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede zehirlenmeye bağlı olarak 15 koyunun öldüğü, birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiği belirlendi.
Polis ekipleri, talihsiz olayla ilgili inceleme başlattı.