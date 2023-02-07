Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi!

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HABERTURK.COM / Reuters

Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde 7.7, öğlen saatlerinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. Depremler, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin 10 ilini ciddi şekilde etkiledi.

Reuters haber ajansının servis ettiği görüntüler, Hatay'daki yıkımın havadan nasıl göründüğü gözler önüne serdi.

Şehirdeki büyük yıkım drone görüntüleriyle net bir şekilde görüldü. Binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmeti verilemiyor.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI: DURUM ÇOK KÖTÜ

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün akşam Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanarak depremin vurduğu kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

Savaş, "Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yıkıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.