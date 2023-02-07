Son dakika: 2 depremde can kaybı 3 bin 381'e, yaralı sayısı 20 bin 426'ya yükseldi

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AFAD'dan 10 ili sarsan depremle ilgili açıklama yapıldı...

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar şunları söyledi:

"Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 5bin 775, yıkıldığı ihbarı olan bina satısı 11302.

Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bölgede 10 gemi görevlendirildi. İskenderun Limanı'ndan vatandaşlarımız hastanelere sevk ediliyor. 54 hava unsuru görev yapıyor. Şu ana kadar 154 sorti yapıldı.

Haberleşme ile ilgili bir takım enerji kesintileri olduğunu biliyoruz, müdahale ediliyor.

Beslenmeyle ilgili 85 hizmet aracımız var. Kent ve ilçe merkezlerinde hizmet veriliyor.

Psikososyal destek hizmeti de bakanlığımız tarafından yapılmaya başlandı."