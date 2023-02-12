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Hatay Defne’ye bin adet çadır kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD, depremde önemli kayıplar yaşayan Hatay’ın Defne ilçesinde uygun bir araziye bin adet çadırın olacağı yeni bir yaşam alanı kurulacak

Hatay Defne’ye bin adet çadır kurulacak
İHA

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Başkan Büyükakın ile Kocaeli Büyükşehir ekibi de ilçenin ve depremzedelerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. İlçeye ulaşır ulaşmaz bir okulun bahçesine hemen afet çadırı kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de AFAD ile beraber depremzedelerin barınma ihtiyacına çözüm üretmek üzere bin adetlik çadır kent kurmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 30 dönümlük alada iki etap halinde tamamlanacak çadır kentin alt yapısıyla içme suyu ve kanalizasyon hatları için Kocaeli Büyükşehir ile Başiskele Belediyesi’nin iş makineleri çalışmaya başladı.

197 ARAŞ VE 579 PERSONEL GİTTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren teyakkuza geçmiş ve daha gün aydınlanmadan ekipman ve personelle afet bölgesine yola çıkmıştı. İtfaiye, A Takımı, İSU ve destek hizmetlerin yanı sıra Büyükşehir’in ilgili tüm daire başkanlıklarından ekipler, deprem bölgesinde gece gündüz görev yapıyor. Halen 197 araç ve 579 personelle afet bölgesinde bulunan Büyükşehir ekipleri, depremin ardından geçen 6 güne rağmen enkazın altıdan canları kurtarmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ilçe belediye başkanları da, depremde en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde göre yapıyor.

ÇADIR KURULMAYA BAŞLANDI

Defne ilçesine adım attığı andan itibaren depremzedelerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın ile Büyükşehir ekibi, Kocaeli ile Defne arasında gönül köprüsü kurmuştu. Başkan Büyükakın’ın boynuna sarılan ve duygusal anlar yaşayan depremzedeler, nereye baksalar Kocaeli’ni ve Kocaeli’nden gelen ekipleri gördüklerini her fırsatta dile getiriyor. Defne’de bir okulun bahçesine afet çadırı kuran ve sıcak yemek ile çorba, ekmek ve su ikramına başlayan Büyükşehir, şimdi de ilçeye çadır kent kurulması için çalışmalara başladı.

"30 DÖNÜMLÜK ALANA BİN ADET AFED ÇADIRI KURULACAK"

Çadır kent için AFAD ile beraber çalışacaklarını dile getiren Başkan Büyükakın, ‘’Burada yapılacak en önemli şeylerden biri de kalıcı alanlar oluşturmak. Burada bir çadır kent oluşturacağız. Yaklaşık 30 dönümlük alana bin adet afet çadırı kurulacak. Altyapı için çalışıyoruz. Burada çadırlar kurulacak, yemekhaneler yapılacak, çocuklar için oyun alanı ve kreş olacak. Bunlar tamamlandığında tuvalet ve hijyen ihtiyaçların karşılayacakları, yemek yiyebilecekleri toplu bir yaşam alanı oluşacak. Bir süre sonra şehrin içinde enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak. Büyükşehir ve Başiskele Belediyesi ekiplerimiz şu anda alanda çalışıyor’’ dedi.

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