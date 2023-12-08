Hatay'ın peribacalarını andıran su altı mağarası

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İğde, mağaranın kapalı alan dalışı düşünen dalgıçların en çok sevdiği ve tercih ettiği özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Bu mağara, Türkiye'de sportif amaçlı dalış anlamında dalınabilecek nadir, güvenli mağaralardan bir tanesi. 2017'den itibaren de hem keşif dalışları hem de turizme katkısıyla inanılmaz sayıda dalışları bu mağarada gerçekleştirdik" diye konuştu.

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"SIRF BU MAĞARA İÇİN HATAY'I, KELDAĞI'NI ZİYARET ETMEK İSTEYEN BİNLERCE DALGIÇ VAR" Büyük Mağara'nın kentin turizmine de büyük katkı sağladığının altını çizen İğde, "Keşfedildiği 2017 yılının mayıs ayından şu ana kadar sayısız dalgıç, dalış okulu bu mağarayı görmek için Hatay'a geldi. Bugün de Ankara'dan bir ekibimiz burada. Sırf bu mağara için Hatay'ı, Keldağı'nı ziyaret etmek isteyen binlerce dalgıç var" dedi.