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        Hatay Valiliği'nden ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin açıklama

        Hatay Valiliği, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada fotoğrafta yer alan Suriyelilerin 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 02:03 Güncelleme: 11.06.2024 - 02:05
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        Hatay Valiliği'nden ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin açıklama
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        Hatay Valiliği'nin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın aktardığı habere göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır."

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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