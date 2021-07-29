İHA

Açıklama da şu ifadelere yer verildi: "İlimizde elektrik ve su kesintileri ile ilgili basında ve sosyal medyada gündeme getirilen sabotaj iddiaları hakkında; Valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde; bugüne kadar kolluk kuvvetlerimize ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı tespit edilmiştir."