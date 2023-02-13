911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, “Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.