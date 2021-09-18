4’ü polis 5 kişiyi yaralamışlardı! Yakalandılar 0:00 / 0:00

İHA

Şahısların yakalama çalışmaları sonucunda, şüpheli aracın Reyhanlı yolu Bozöyük mahallesi yakınlarında terkedilmiş halde bulunurken, aramalar sonucunda C.H., N.H, ve küçük yaşta olan H.H. isimli zanlılar da yakalandı.

Yakalanan H.H. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında;1 adet tabanca bulunduğu ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği ifade edildi.

Ayrıca olaya karışan diğer firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Jandarma ekipleri ile birlikte Avsuyu Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucu K.H., ve M.H. isimli şahıslar, müstakil bir evin müştemilatında yakalanarak yasal işlemleri yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.