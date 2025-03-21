Hatice: Botoks zehirlenmesi yaşadım

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile takipçileriyle dertleşti. Diş sıkma problemi nedeniyle bir diş doktoruna masseter botoks yaptırdığını söyleyen Hatice, daha sonra botoks zehirlenmesi yaşadığını ileri sürdü.

"Güzellik için yaptırmadım" diyen ünlü türkücü, "Yeme, yutma, çiğneme problemi başladı" ifadelerini kullandı.

"DİŞ SIKMA PROBLEMİ YAŞIYORDUM"

Hatice'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde; Bugün hakkımda bir haber çıktı 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Masseter botoks yaptırdım.

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İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık... Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok."

Masseter botoksu; büyüyen çene kasını zayıflatmak için kullanılan bir yöntemdir. Uygulamanın sonucunda çene kası zayıflatılır ve çene hattı daha ince bir görüntüye sahip olur ve estetik bir amaçla da uygulanmaktadır. Masseter botoks çene inceltme etkisinden dolayı son dönemde sıklıkla tercih edilmektedir.

'Botulismus' yani botoks zehirlenmesi; özellikle yaz aylarında terleme, kırışıklık giderme ya da diğer amaçlarla yaptırılan kozmetik amaçlı botoks sonrası da gelişebiliyor. Bunun en büyük nedeni ise ya kullanılan botoksun kaçak olması, ya da güzellik merkezi, hatta kuaför salonları gibi, hekim dışı uygulamalarda yaşanan artış olarak gösteriliyor.