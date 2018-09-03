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Bugün 1 Eylül Dünya Barış günü. Nefret dolu hakaretlerinizi ve söylemlerinizi kendinize saklayın. Müziğimizin ve sanatımızın fiziğimizden daha önemli olmadığı bir camiaya da sanat ve müzik ile barışmalarını temmenni ediyorum. Mesaj iletilmiştir.